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        Haberler Gündem Güvenlik MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon - Son dakika haberleri

        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon

        İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a edindikleri bilgileri sattıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Aralık 2023'te düzenlenen operasyonda da 68 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:54 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:08
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        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
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        Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi.

        Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.

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        Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi.

        Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

        MİT, Aralık 2023'te MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

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