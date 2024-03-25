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        Haberler Dünya Moskova'daki terör saldırısının düzenleyenlerden birinin İstanbul paylaşımları ortaya çıktı

        Moskova'daki terör saldırısının düzenleyenlerden birinin İstanbul paylaşımları ortaya çıktı

        Rusya'nın başkenti Moskova'da cuma akşamı son yılların en büyük terör saldırısı gerçekleşti. Konser salonuna düzenlenen saldırıya yönelik 4 kişi dün tutuklandı. RIA Novosti, saldırganlardan birinin İstanbul paylaşımlarını ortaya çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 12:59 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:59
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        Moskova saldırganlarının birinin İstanbul paylaşımları ortaya çıktı
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        Rusya'nın başkenti Moskova'da Cuma akşamı son yılların en büyük terör saldırısı gerçekleşti. Moskova yakınlarındaki Crocus Belediye Binası'ndaki konser salonuna düzenlenen saldırıda şu ana kadar 137 kişi hayatını kaybetti.

        RIA Novosti, terör saldırısıyla suçlananlardan birinin Şubat ayında sosyal medya platformu Instagram'da (Rusya'da yasaklanan) İstanbul'dan fotoğraflar paylaştığını öğrendi.

        RIA Novosti haberinde, Şemsidin Feriduni'nin 23 Şubat'ta sekiz paylaşım yaptığını ve neredeyse tüm fotoğraflarının konumunun "Aksaray, İstanbul" olarak görüldüğünü bildirdi.

        Yayımlanan görseller arasında Feriduni'nin kendi fotoğrafının yanı sıra Fatih Camii'nde çekilmiş olduğu tahmin edilen fotoğraflar da yer alıyor.

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        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
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        Dün Moskova'da görülen duruşma terör saldırısının 4 şüphelisi tutuklandı. Feriduni, 1998 yılında Tacikistan'da doğduğunu ve 8 aylık bir çocuğu olduğunu açıklamıştı.

        MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

        Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

        Moskova'daki terör saldırısının 4 şüphelisi tutuklandı
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        Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü.

        Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.

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        #moskova
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