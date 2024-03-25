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        Haberler Dünya Avrupa Moskova'daki terör saldırısının 4 şüphelisi tutuklandı

        Moskova'daki terör saldırısının 4 şüphelisi tutuklandı

        Rusya'nın başkenti Moskova'da, konser salonuna yönelik düzenlenen ve 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının 4 şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 06:25 Güncelleme: 25.03.2024 - 06:28
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        Moskova'daki terör saldırısının 4 şüphelisi tutuklandı
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        Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yönelik terör saldırısını gerçekleştirdiği gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Konser salonuna 22 Mart akşamı terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.

        "Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirme" ile suçlanan şüpheliler, ayrı ayrı salonlarda hakim karşısına çıkarıldı.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        AA'nın haberine göre; şüpheliler Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

        Fayzov’un mahkeme salonuna doktor eşliğinde tekerlekli sandalyede getirilmesi ve diğer şüphelilerin yüzlerindeki şiş ve morluklar dikkati çekti.

        MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

        Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

        Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü.

        137 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.

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