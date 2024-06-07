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        Haberler Bilgi Magazin Morbius filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Morbius filmi ne zaman çekildi?

        Morbius filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Morbius filmi 7 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Matt Sazama, Burk Sharpless'ın kaleme alınan film Daniel Espinosa tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Marvel Comics karakteri Morbius, kendisini nadir görülen bir hastalıktan iyileştirdikten sonra yaşayan bir vampire dönüşür. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Morbius filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Morbius filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 18:44 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:48
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        • 1

          Marvel evreninin önemli filmleri arasında yer alan Morbius sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünü Jared Leto ve Matt Smith'in paylaştığı fim 2022 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Morbius filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Morbius filmi ne zaman çekildi?" İşte Morbius filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          MORBİUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Morbius, hastalığına deva bulmaya çalışırken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini konu ediyor. Dr. Morbius, muzdarip olduğu nadir görülen kan hastalığını, deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.

        • 3

          MORBİUS OYUNCULARI KİMLER?

          Jared Leto

          Matt Smith

          Adria Arjona

          Jared Harris

          Al Madrigal

          Tyrese gibson

          Michael Keaton

          Archie Renaux

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