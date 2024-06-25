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        Haberler Spor Transfer Morata'dan Mourinho'ya sürpriz hareket - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Futbol Haberleri

        Morata'dan Mourinho'ya sürpriz hareket

        İspanyol golcü, Jose Mourinho'nun paylaşımına verdiği reaksiyonla dikkatleri üzerine çekti. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk idman günü öncesi takım otobüsünden yaptığı 'Sahada olmak için sabırsızlanıyorum' paylaşımı, çok sayıda beğeni alırken, eski öğrencisi Alvaro Morata da paylaşımı beğenen isimler arasında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:13
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          Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefindeki golcülerinden birisi olan Morata'dan heyecanlandıran bir hareket geldi.

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          İspanyol yıldız, Mourinho'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderisine verdiği reaksiyonla Fenerbahçeli taraftarları umutlandırdı.

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          Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk idman günü öncesi takım otobüsünden yaptığı 'Sahada olmak için sabırsızlanıyorum' paylaşımı, çok sayıda beğeni alırken, eski öğrencisi Alvaro Morata da paylaşımı beğenen isimler arasında yer aldı.

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          2026'ya kadar sözleşmesi bulunduğu Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol santrforun serbest kalma bedeli 12 milyon euro.

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          Geçtiğimiz sezon 48 maça çıkan Morata, 21 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Alvaro Morata, EURO 2024'te 2 maça çıktı ve 1 gol attı.

        • 6

          Yıldız golcünün Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. İspanyol golcünün güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak göze çarpıyor.

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          Atletico Madrid altyapısında yetişen Alvaro Morata; Juventus, Real Madrid, Chelsea ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giydi.

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          Alvaro Morata için toplam 189 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis ücreti ödendi.

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