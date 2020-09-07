Özellikle kış aylarında mor lahana salatalarımızın olmazsa olmazlarından. Mor lahanayı turşu yaparak buzdolabında usun süre saklayabilirsiniz. Böylece hem israftan kaçınır hem de lezzetine lezzet katarsınız. İşte pratik ve ekonomik mor lahana turşusunun yapılışı ve püf noktaları…

Mor Lahana Turşusu İçin Gereken Malzemeler:

1 adet orta boy mor lahana

1 adet limon

1 çay kaşığı limon tuzu

1 buçuk yemek kaşığı kaya tuzu

1 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı üzüm sirkesi

Kavanoz dolana kadar su

Mor Lahana Turşusu Yapılışı:

Lahanayı serçe parmağı kalınlığında doğruyoruz.

Bir kaba alıp üzerine tuz ve limonu sıkıp 3-4 dakika ovuşturuyoruz.

Daha sonra kavanoza lahanaları sıkı bir şekilde dolduruyoruz.

Üstüne limon tuzu, şeker ve sirkeyi koyup ağzına kadar suyla dolduruyoruz.

Bu ölçü 1 kg lık kavanoz içindir.

Kavanozu karanlık bir yerde muhafaza edin.

2-3 gün sonra yiyebileceğiniz çok pratik bir turşu elde ediliyor.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Turşunuzu 1 gece buzdolabında dinlendirip servis edebilirsiniz ama 2-3 gün daha da lezzetlenmesini sağlayacaktır.

Kapalı bir kap içinde 3-4 hafta da bozulmadan kalabilir.

Önemli olan püf noktası sirke ve suyu ölçülü kullanmak.

Turşunuzu mutlaka dolapta bekletin

Turşunun hızlı olması için sirke kullanılır.

Yalnız limonlu turşu daha uzun süre dayanır.