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        Haberler Ekonomi Para Moody's'ten Türkiye için 'pozitif' yorum - Para Haberleri

        Moody's'ten Türkiye için 'pozitif' yorum

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin seçim sonrası ekonomi politikasında yön değiştirmesinin kredi notu için 'açıkça pozitif' olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.09.2023 - 07:37 Güncelleme: 08.09.2023 - 07:37
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        Moody's'ten Türkiye için 'pozitif' yorum
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        Moody's Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayındaki seçim zaferinden bu yana Türkiye'nin geleneksel ekonomi politikalarını yeniden benimsemesinin, buna sadık kalındığı sürece, daha güçlü bir kredi notu açısından yakında sonuçlarını vermeye başlayabileceğinin sinyalini verdi.

        Moody's analisti Dietmar Hornung, Reuters'e verdiği demeçte, "Bu değişim açıkça kredi açısından olumlu" dedi. Ancak hala önemli belirsizlikler var" dedi.

        "Seçimden bu yana gördüğümüz hamleler cesaret verici ancak önümüzdeki zorluklar karmaşık" diyen Hornung, bu yıl %65'e yükselmesi beklenen enflasyonu düşürmenin ve diğer "birikmiş dengesizlikleri" gidermenin zorlu bir görev olduğunu vurguladı.

        "Not görünümümüz durağan, aşağı yönlü önemli bir risk görmüyoruz, ancak değişikliklerin olumlu etkilerini görmek zaman alacak" diyen Hornung, olumlu bir görünüme geçiş ya da tam bir not artırımı gibi herhangi bir not hamlesinin olası zamanlaması hakkında ise, "Bu bir koşu değil, bir maraton. Daha ortodoks bir politika geçmişine ve birikmiş dengesizliklerin azaltılmasına ihtiyacımız var" diye konuştu.

        Moodys'in Türkiye için kredi notu B3 ve görünüm "durağan".

        Moody's Türkiye'nin kredi notunu Aralık ayına kadar notunu resmi olarak gözden geçirmeyecek, ancak Fitch, Cuma günü notunu gözden geçirecek ve ardından S&P Global ayın ilerleyen günlerinde notunu gözden geçirecek.

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