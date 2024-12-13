Montella: Dünya Kupası elemelerine tam olarak hazırız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin en zorlu gruplardan birinde yer aldığını söyledi.

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Belki en zor gruplardan bir tanesindeyiz ama bu grup için de hazırız. Rakip fark etmez, Dünya Kupası elemelerine tam olarak hazırız." dedi.

Gruptaki rakipleri değerlendiren Montella, "İspanya, son Avrupa şampiyonu. Üçüncü torbadan da zor rakiplerden biri, Avrupa Şampiyonası'na katılan Gürcistan geldi. Dördüncü torbadan da o torbanın en yüksek puanlı takımı Bulgaristan geldi. Ama hiçbir mazeretimiz yok. Belki zor maçlar daha iyi motivasyon olur. Grup için hazırız." şeklinde konuştu.

"İyi ve genç bir takıma sahibiz. Tabii ki her maçta oyuncularımız tecrübe kazanıyor. Hem fizik hem de mental olarak gelişiyorlar." diyen Montella, şunları kaydetti:

"22 yıl çok uzun bir süre, 22 yıldır Dünya Kupası'na katılamadık. Gruptaki maçlara hazırız, lider bitirmek istiyoruz. Lider olamazsak ikinci olup play-off'ta Dünya Kupası şansımızı sürdürmek istiyoruz."