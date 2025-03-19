Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu’nda yarın Macaristan’ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Vincenzo Montella, RAMS Park Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. En iyi durumda olan futbolcuları milli takıma davet ettiklerini belirten Montella, “Seçim yaparken form durumlarını takip ediyoruz. En iyi durumda oyunlar buraya geliyor. Bizim kapımız herkese, yetenekli futbolculara açık. Örneğin Emre Mor 2,5 yıl sonra geldi. Hepsini takip ediyoruz. En iyi olan kimse onlar buraya geliyor” diye konuştu.

REKLAM advertisement1 REKLAM "İRFAN CAN İYİ BİR KALECİ" Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat’ın kadroya dahil edilmemesiyle ilgili düşünceleri sorulan Montella, “Ben olan futbolcularla alakalı konuşmak isterim. Olmayan oyuncularla ilgili konuşunca olan oyunculara saygısızlık yapıldığını düşünüyorum. Çok iyi bir kaleci. İyi performanslar sergiledi. Futbolda o bölgede bir hiyerarşi vardır her ülkede. İyi bir kaleci. Burasıyla ilgili bir geleceğe sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık” ifadelerini kullandı. "HEM 3’LÜ HEM 4’LÜ OYNAYABİLCEK KAPASİTEDEYİZ" Kadrodaki oyuncuların 3’lü savunma sistemine daha yatkın olup olmadığıyla ilgili gelen soru üzerine İtalyan teknik adam şu ifadeleri kullandı: “Eskiden 3’lü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Elimizde olan oyunculara baktığımızda, önümüzde 2 ayaklı bir maç var. Bu 180 dakikada hem 4’lü hem de 3’lü oynayabilecek kapasitedeyiz.”

"TEK YÜREK OLMAK GEREKİYOR" İyi bir takıma karşı oynayacaklarını ve 2007 yılından beri Macaristan karşısında galip gelinemediğini hatırlatan Montella, “Geçmişi hiçbir zaman değiştiremeyiz. Her zaman şimdiye konsantre olmaya çalışıyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. 2007’den beri galibiyetimiz yok. Aynı hocayla çalışıyorlar ve iyi bir takımlar. Ben göreve geldikten sonra Türkiye’de 4 maç yaptık. Kayseri, Konya, Samsun ve İzmir’de maçlar yaptık ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Yarın tamamıyla birliktelik içinde tek yürek olmak gerekiyor. Taraftarımızın ne kadar artı bir güç olduğunu biliyoruz. Bütün rekabetleri unutmamız gerekiyor. Bu birlikteliği görmek istiyoruz. İstanbul’da olması ayrıca heyecanlandırıyor” şeklinde konuştu. REKLAM "ARDA ÖZEL BİR OYUNCU" Arda Güler’in kulübü Real Madrid’de az süre bulmasıyla ilgili de konuşan Montella, “Devamlılık olmazsa belli bir süre sonra yüzde 100’ünü veremeyebilirsiniz. Ancak Arda konusunda hassas olmak lazım. Özel bir futbolcu. Arada böyle seçimler yapabiliyorsunuz. Yeteneklerini hepimiz biliyoruz” dedi.

"KENDİMİZİ KANITLAMAK VE A LİGİ’NE YÜKSELMEK İSTİYORUZ" A Ligi’ne yükselmek istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, “Yarın komple bir takıma karşı oynayacağız. Kurguları oturmuş, ne yapması gerektiğini bilen bir takım. Topu geri kaptıklarında kontrataklarda güçlü yanları ortaya çıkıyor. Duran toplarda etkili bir takım. Rakibimiz yüksek kaliteli maçlar oynamaya alışık. Biz de kendimizi kanıtlamak ve A Ligi’ne çıkmak istiyoruz. Kendi rekabetimizi ortaya koymak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanarak bu maçlara çıkacağız” diye konuştu. "HAZIRLIK MAÇINDAN SONRA ONLARI GÖRMEK İÇİN SABIRSIZKANIYORDUK" Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi ile ilgili düşünceleri sorulan Montella, şöyle konuştu: REKLAM “Çok iyi bir ilişkimiz var. Birkaç sene önce tanışmıştık. Uzun yıllardan beri saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkimiz var. Bu maçta karşılaşmamızdan dolayı Rossi mutlu olmamıştı. Biz de hazırlık maçından sonra onları görmek için sabırsızlanıyorduk. Futbolda her rakibin iyi oyuncuları vardır. Benim felsefem, bizim güçlü taraflarımızı düşünmek.” Takımdaki birlikteliğin sürekli olarak ön planda olduğunu belirten İtalyan teknik adam, “Beni çok gururlandıran bir detay var. Birlikteliğimizin sürekli ön planda olması. Bütün duygularımızı ortaya koyarak yapıyoruz. Biz bu işi severek yaparken en büyük saygıyı taraftarımız hak ediyor. En iyi şekilde temsil etmek gerekiyor. Bunun geliştiğini görmek, beni fazlasıyla gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN BİR ŞEY VARSA OYUNUN TEMPOSU" Süper Lig’in kalitesiyle ilgili düşünceleri sorulan Montella, “Futbol düz bir yolda gitmiyor. O yüzden başarılı olmak içi hem mental hem de fiziksel olarak güçlü olmak gerekiyor. Geliştirmemiz gereken bir şey varsa oyunun temposu. Dediğim gibi önemli bizim ne yaptığımız. Bazen sert maçlar olabilir, fiziksel maçlar seyredebiliriz. Tempoya biraz daha dikkat edersek geri kalan bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum” dedi. REKLAM

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN YOLUMUZA DEVAM ETMEK" Hedeflerinin her zaman yollarına devam etmek olduğunu ifade eden Montella, “Hocalık yapan herkesin baskı altında çalışmaya alışkın olması gerekir. Dün bir bilgi geldi. Dünyanın 8’inci sıradaki hocası seçilmişim. Bu beni şaşırttı. Ben oyuncularıma teşekkür ederim. Bizi dinleyen bir gruba sahip olduğumuzu gösteriyor. Sonuç ne olursa olsun baskıları hissetmiyoruz. Hedefimiz her zaman yolumuza devam etmek. Dünya Kupası elemeleri gibi” yorumlarında bulundu. Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi’nin ‘beraberliği kabul ederim’ yönündeki açıklamalarıyla ilgili düşünceleri sorulan Montella, sözlerini şöyle noktaladı: “Rossi’nin beraberliği kabul ettiğine inanmıyorum. Beraberliği çok istiyorsa orada oynanacak maçı biz kazanacaksak, kabul ederim. Emre Mor’un ufak bir sıkıntısı oldu. Bugün daha iyi. Değerlendirmeler devam ediyor, kara vereceğiz.”