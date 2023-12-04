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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella, Almanya'daki incelemelerini tamamladı - Futbol Haberleri

        Montella, Almanya'daki incelemelerini tamamladı

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya'daki incelemelerini tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 21:03 Güncelleme: 04.12.2023 - 21:03
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        Montella, incelemelerini tamamladı
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        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın grup aşamasında kullanacağı tesisleri incelemek üzere Hamburg'da başladığı ziyaretlerini bugün Dortmund kentinde tamamladı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Hamburg'da incelemelerde bulunan Montella, bugünde Dortmund'daki konaklama tesisi ile Borussia Dortmund kulübünün antrenman tesislerini ziyaret etti.

        Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic ile bir süre görüşen İtalyan teknik adam, takımda forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'la milli takımın gruptaki ilk iki maçına ev sahipliği yapacak BVB Stadyumu'nu gezdi.

        Deneyimli teknik adama ziyaretlerinde TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takımı İdari Müdürü Mert Tuncay eşlik etti.

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