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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella: 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynadık - Futbol Haberleri

        Montella: 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynadık

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçının ardından konuştu. İşte Montella'nın sözleri...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 01:22 Güncelleme: 07.09.2024 - 01:22
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        "10 kişi kaldıktan sonra..."
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 10 kişi kaldıkları bir maçta beraberliğin de çok kötü bir sonuç olmadığını söyledi.

        Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, Avrupa Şampiyonası sonrasında oyuncuların fizik olarak zorlanmalarının bu karşılaşmayı etkilediğini belirtti.

        İtalyan teknik adam, "Maç öncesindeki basın toplantınızda 'Galler ile burada oynadığımız son maçta rakip bizden bir tık daha iyiydi' demiştiniz. Bu maçta sanki bir belki de iki tık daha iyi gözüktü. Bunun sebepleri nelerdi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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        "10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA..."

        "Gerçekler bu iki maçta bu şekilde biz de farkındayız. Rakip topa sahip olmayı ilk yarıda bizden daha iyi başardı, daha tehlikeli gibi gözükse de çok fazla şut attıklarını da hatırlamıyorum. Mert'in bir kurtarışı var sanırım. Futbolcular fizik ve zihinsel olarak da yorgunluk yaşıyorlar. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sadece bir hafta tatil yaptılar. Rakip takımdaki futbolcular daha dinlenmiş geldi. Sebeplerden biri bu, genel olarak ise memnun olduğumu söyleyebilirim. 10 kişi kaldıktan sonra organizasyonumuzla rakibin oyununa çok fazla izin vermedik ve daha iyi oynadık. İki gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız. İzlanda'ya karşı çok zor bir maç oynayacağız. İzlanda son olarak İngiltere'yi yenmişti. Tüm bu zorlukların içinde futbolcuları yakından takip ediyoruz, maçlarını izliyoruz. Bu zorlukların farkındayız, buna rağmen en iyisini yapacağız."

        "HAKAN FARK OLUŞTURDU"

        Montella, deplasmanda kaybetmemenin de önemli olduğunun altını çizerek, "Topa sahipken daha iyi olabilirdik. Sezonun her bölümünde fiziksel durumlar değişkenlik gösterebiliyor. Hocalığa başladığım günden bu yana milli takımda ilk iki maçı gol yemeden bitirebilmiştik, sonrasında her maçta gol yemiştik. Amacımız bir ilki başarmaktı, tarihimizde Galler'i deplasmanda hiçbir zaman yenememiştik, bu amaçla sahaya çıktık ama maalesef bunu başaramadık. İkinci yarıda Hakan oyuna girdi ve fark oluşturdu. Nerede oynarsa oynasın fark oluşturur o yüzden Altın Top'a aday listesine girdi. Futbolda her zaman kazanmak istiyoruz ama kazanamadığınız maçlarda da kaybetmemek çok önemli."

        İtalyan teknik adam, Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında, "Son maçlarda hakemlerle ilgili çok şanslı olduğumuzu düşünmüyorum. Barış Alper'in kırmızı kartından önce Hakan Çalhanoğlu'nu oyuna alacaktık ama tam o sırada kırmızı kart geldi." yorumunda bulundu.

        "EN FAZLA GOL ATAN TAKIMLARDAN BİRİYDİK"

        Montella, "Çok formda bir golcünüz olsa yine 4-6-0 mı oynamayı tercih edersiniz?" sorusunu, "Avrupa Şampiyonası'nda en fazla gol atan takımlardan biriydik. Klasik bir golcüyle oynayıp maçı kaybetmemiz mi, yoksa herkesin gol attığı bir takımla kazanarak uzun yıllar şampiyonalarda başarılı olamamış bir takımın üzerindeki yükü atmamız mı sizi mutlu eder?" şeklinde yanıtladı.

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