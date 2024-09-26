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        Haberler Dünyadan Monica Bellucci ve yönetmen sevgilisi Tim Burton San Sebastian Film Festivali kırmızı halısında el ele - magazin haberleri

        Monica Bellucci ile yönetmen sevgilisi Tim Burton San Sebastian Film Festivali kırmızı halısında el ele

        Tanışmaları 16 yıl öncesine dayanan, iki yıl önce aşk yaşamaya başlayan Monica Belluci ile Tim Burton çifti, San Sebastian Film Festivali'nde kameraların karşısına el ele çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 12:23 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:23
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        • 1

          Kariyerine modellikle başlayan, ardından oyunculuğuyla dünyaca ünlü bir yıldız haline gelen Monica Belluci, katıldığı 72. San Sebastian Film Festivali'ndeki şık haliyle dikkat çekti.

          59 yaşındaki Monica Belluci, festivalin kırmızı halısında 66 yaşındaki ünlü yönetmen sevgilisi Tim Burton ile birlikte boy gösterdi. Çift, kameralara el ele poz verdi.

        • 2

          İtalyan oyuncu Monica Belluci, 'oversize' ceket ve pantolondan oluşan takımı ve şık göğüs dekoltesiyle poz verirken, tıpkı iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tim Burton gibi güneş gözlüğünü çıkarmadı.

        • 3

          Çiftin tanışıklığı, 16 yıl öncesine dayanıyor. Ancak ilişkileri Ekim 2022'de Fransa'nın Lyon şehrinde gerçekleşen Lumière Film Festival'indeki görüşmelerinden sonra başladı.

          Monica Belluci, ertesi yılın haziran ayında; "Ne diyebilirim ki... Her şeyden önce bu adamla tanıştığıma sevindim" sözleriyle ilişkisini doğrulamıştı.

        • 4

          Monica Belluci; "Hayatta nadiren gerçekleşen karşılaşmalardan biri... Adamı tanıyorum, onu seviyorum ve şimdi yönetmenle tanışacağım, başka bir macera başlıyor. Tim'i seviyorum. Tim Burton'a da büyük saygım var" demişti.

        • 5

          Monica Belluci en son, Tim Burton'ın yönettiği 'Beterböcek Beterböcek' filminde Jenna Ortega, Micheal Keaton ve Winona Ryder'la birlikte rol aldı. Film, 28 Ağustos'ta Venedik Film Festivali'nin açılış filmi olarak gösterildi.

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