"ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR"

Belluci de mutluluğunu ve yaşadığı gururu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilan etmişti.



Kızının fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Monica Bellucci, gönderisinde, "Bir zamanlar küçük bir kız vardı... Zaman çok hızlı geçiyor. Hayat seni korusun canım..." ifadelerini kullanmıştı.