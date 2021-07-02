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Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva Cassel annesinin izinden gidiyor - Magazin haberleri

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin izinde

2013 yılında boşanan İtalyan oyuncu Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva, annesinin izinden gidiyor. Tıpkı onun gibi model olarak kariyer yapmaya başlayan 16 yaşındaki Cassel, önceki gün çekimdeyken objektiflere takıldı

02.07.2021 - 16:44 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kariyerine model olarak başlayıp, oyuncu olarak devam eden Monica Bellucci, yerini yavaş yavaş kızı Deva Cassel'e bırakmaya hazırlanıyor.

  • Bellucci'nin kendisi gibi oyuncu olan Vincent Cassel ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Cassel, geçtiğimiz gün İtalya'nın Portofino kentinde görev aldığı çekimde görüntülendi.

  • KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

    Cassel, tanıtım yüzü olduğu bir firmanın reklam çekimi için kamera karşısında boy gösterdi. Daha önceki projelerde annesinin yalnız bırakmadığı Deva Cassel, bu kez ekip arkadaşlarıyla birlikteydi.

  • Keyifli halleriyle dikkat çeken Cassel'in bu esnada annesi Monica Bellucci'ye olan benzerliği gözden kaçmadı.

  • "İLK KAPAK"

    Deva Cassel, geçtiğimiz yıl da ilk kapak pozunu Elle dergisi için vermişti. Genç kız, dergi ile çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından "İlk kapak" notuyla paylaşmıştı.

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