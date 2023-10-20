Monica Bellucci ile Tim Burton kırmızı halıda

SEVGİLİSİNİN FİLMİNDE BAŞROLDE

Tim Burton ile sadece ilişki yaşamayıp aynı zamanda 'Beetlejuice 2' adlı filminde de başrolde yer alan Monica Bellucci, ilişkisi hakkında "Ne diyebilirim ki… Her şeyden önce onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Bu, insanın hayatta karşılaşabileceği nadir anlardan biri. Adamı tanıyorum, onu seviyorum. Şimdiyse onu yönetmen yanıyla tanıyorum… Yeni bir macera başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.