Mondihome Kayserispor 2-0 Siltaş Yapı Pendikspor | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Mondihome Kayserispor sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor evinde Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda gerçekleşen müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 61. dakikada Mame Thiam ve 90+1. dakikada Bahoken'den geldi. Ayrıca 81. dakikada Ali Karimi'nin kaydettiği gol VAR'da incelendikten sonra iptal edildi.
Bu sonuçla 29 puana yükselen Mondihome Kayserispor 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Siltaş Yapı Pendikspor 13 puanla 18. basamakta kaldı.
KAYSERİSPOR'DAN GALİBİYET SERİSİ
Ligde çıktığı son 6 maçta 5 galibiyet alan Mondihome Kayserispor, bu müsabakayı kazanarak 7. haftadaki 6. galibiyetini aldı.
PENDİKSPOR'DA İSTİKRARSIZLIK
Siltaş Yapı Pendikspor ise oynadığı son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Bugün Kayseri deplasmanında 3 puanı bırakan Pendik ekibi son 6 maçındaki 4. yenilgisini almış oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sağ kanttan gelişen Pendikspor atağında Gökcan Kaya'nın pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Sequeira'nın sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt, soluna gelen topu uzanarak çeldi.
22. dakikada Midtsjö'nün ara pasında savunmanın arkasına sarkan Erencan Yardımcı'nın şutunda kaleci Bilal Bayazıt topu ayaklarının yardımıyla kontrol etti.
39. dakikada sağ taraftan Ramazan Civelek'in kullandığı taç atışında topla buluşan Karimi çizgiye inerek topu altıpas içerisine gönderdi. Karimi'nin ortasına koşu yapan Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
61. dakikada Kayserispor öne geçti. Hosseini'nin rakip ceza alanına gönderdiği uzun pasta Pendikspor'da Sequeira topu kafaya uzaklaştıramadı. Seken topu takip eden Morte'nin kafa pasında kale alanı içesinde topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
78. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Thiam'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Morte, uygun pozisyonda şut çekmek yerine rakibini geçmeye çalışınca savunma topu kontrol ederek uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Hasan Ali Kaldırım'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bahoken'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0