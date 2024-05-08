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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Monaco'yu uzatmalarda yenen Fenerbahçe Beko, Final Four'a kaldı - Basketbol Haberleri

        Monaco'yu uzatmalarda yenen Fenerbahçe Beko, Final Four'a kaldı

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off beşinci maçında Monaco'yu deplasmanda yendi ve Final Four'a kaldı. Sarı-lacivertliler, Berlin'deki Final Four'da Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Ergin Ataman ile karşı karşıya gelecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.05.2024 - 22:29 Güncelleme: 08.05.2024 - 22:49
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        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Monaco'yu uzatmada 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.

        Sarı-lacivertliler, Berlin'deki Final Four'da Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Ergin Ataman ile karşı karşıya gelecek.

        Normal süresi 70-70'lik eşitlikle noktalanan maçta Fenerbahçe Beko rakibine uzatmalarda 10-9'luk üstünlük kurdu.

        TARİHE GEÇTİLER!

        Sarı-lacivertliler bu galibiyetle EuroLeague tarihinde de bir ilki başardı. Fenerbahçe Beko, play-off beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım oldu.

        BEŞ YILLIK HASRET SONA ERDİ

        Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four'da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı.

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        Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı. Fenerbahçe bugün aldığı Dörtlü Final biletiyle 5 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Euroleague Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

        JASIKEVICIUS ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ!

        Aralık 2023'te takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlilerin bu başarısında önemli pay sahibi oldu. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya sahip olan Litvanyalı koç, antrenörlük kariyerinde de üst üste 4. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek.

        Son 3 sezonda Barcelona ile birer kez, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşayan Jasikevicius, bir kez de Zalgiris Kaunas takımıyla turnuvayı üçüncü tamamladı.

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