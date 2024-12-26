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        Haberler Spor Basketbol Monaco, Furkan Korkmaz'la yolları ayırdı - Basketbol Haberleri

        Monaco, Furkan Korkmaz'la yolları ayırdı

        Fransız ekiplerinden Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'la yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 00:41 Güncelleme: 26.12.2024 - 00:41
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        Monaco, Furkan Korkmaz'la yolları ayırdı!
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        Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın Monaco kariyeri sona erdi.

        Kulüpten yapılan resmi açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshettiği belirtildi.

        Sezon başında büyük beklentilerle Fransız ekibi Monaco'ya transfer olan Korkmaz, EuroLeague'de ve Fransa Ligi'nde sınırlı süreler alarak istediği performansı sergileyemedi.

        Yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili net bir bilgi verilmezken, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne dönüş ihtimali gündemde.

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