2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 22:00'de Fransız temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Monaco Fenerbahçe Beko maçı karşılaşması bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Fenerbahçe Beko karşılaşması beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN