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        Haberler Bilgi Spor Monaco- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçları

        Monaco- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı sürüyor. Bugün devam eden maç programında Monaco ile Barcelona karşı karşıya geliyor. La Liga'da oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanan Katalan ekibi, Monaco'yu saf dışı bırakıp Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Monaco- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 11:40 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:40
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi ilk hafta müsabakasında Barcelona, Monaco deplasmanına konuk oluyor. Lig'de oynadığı güzel oyunla göz kamaştıran ve beşte beş yapan Barça, Devler Ligi'ne galibiyet ile başlayarak galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Öte yandan Monaco, zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkararak süpriz kovalıyor. Peki, Monaco- Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        • 2

          MONACO- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Monaco- Barcelona maçı 19 Eylül Perşembe (bugün) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          MONACO- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Monaco ile Barcelona karşılaşacak. Heyecanla beklenen müsabaka TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          MONACO MUHTEMEL 11

          Köhn, Vanderson, Kehrer, Elebi, Henrique, Zakaria, Camara, Minamino, Ben Seghir, Akliouche, Embolo

        • 5

          BARCELONA MUHTEMEL 11

          ter Stegen, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Torres, Raphinha, Lewandowski

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