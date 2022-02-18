Tüm dünyayı saran koronavirüs için yeni bir oral hap geliştirildi. İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu (MHRA), Molnupiravir'in kullanımı için onay verdi. Peki Molnupiravir nedir? Covid-19'a çare mi? Molnupiravir hapı ne zaman çıkacak? İşte hakkında bilgiler...

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Molnupiravir, hafif ila orta dereceli covid-19 vakalarının hastaneye yatış veya ölümle sonuçlanan ciddi vakalara dönüşmesini önlemeyi amaçlayan ilaç devi Merck'in antiviral bir hapıdır. Covid-19 olan kişiler, semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde başlayarak ilacı beş gün boyunca günde iki kez alınacak.

MOLNUPİRAVİR İLAÇ HANGİ ÜLKENİN?

Covid-19'a karşı geliştirilen ilaç, ABD merkezli ilaç şirketi MSD ve Ridgeback Bioterapötiks tarafından üretildi. Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak biliniyor.

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Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir.