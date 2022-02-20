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ANTİVİRAL| Molnupiravir dağıtımı başladı! Molnupiravir nedir ve yan etkileri nelerdir? İşe maddede detaylar

Molnupiravir dağıtımı başladı! Molnupiravir nedir ve yan etkileri nelerdir? İşe maddede detaylar

Molnupiravir nedir ve yan etkileri nelerdir? Sağlık Bakanı Koca'dan gelen Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." açıklaması sonrası Molnupiravir merak ediliyor. Peki, Molnupiravir nedir ve yan etkileri nelerdir? İşe maddede detaylar...

20.02.2022 - 09:00 | Güncelleme: SAĞLIK

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." ifadelerine yer verdi. Peki, Molnupiravir nedir ve yan etkileri nelerdir?  Molnupiravir ne için ve nasıl kullanılır? İşte merak edilen detaylar...

  • MOLNUPİRAVİR NEDİR?

     

    Molnupiravir, hafif ila orta dereceli covid-19 vakalarının hastaneye yatış veya ölümle sonuçlanan ciddi vakalara dönüşmesini önlemeyi amaçlayan ilaç devi Merck'in antiviral bir hapıdır.

  • MOLNUPAVİRİR NASIL KULLANILIR?

    Covid-19 olan kişiler, semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde başlayarak ilacı beş gün boyunca günde iki kez alınacak.

  • MOLNUPİRAVİR İLAÇ HANGİ ÜLKENİN?

     

    Covid-19'a karşı geliştirilen ilaç, ABD merkezli ilaç şirketi MSD ve Ridgeback Bioterapötiks tarafından üretildi. Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak biliniyor.

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