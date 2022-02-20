Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." ifadelerine yer verdi. Peki, Molnupiravir nedir ve yan etkileri nelerdir? Molnupiravir ne için ve nasıl kullanılır? İşte merak edilen detaylar...