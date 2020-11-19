Moğollar'dan albüm müjdesi

Anadolu Rock'ın efsanevi grubu Moğollar sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuruyla aralık ayı ortasında yeni bir albüm çıkaracağını açıkladı ve tadımlık olarak 'Iklığ D2O' adlı şarkısından bir bölüm paylaştı.

Pandemi nedeniyle herkesin eve kapandığı şu günlerde "Güzel şeylerde oluyor" dedirten bir haber 50 yıldan uzun bir süredir hep ilk günkü kadar taze kalmayı başaran Anadolu Rock'ın efsanevi grubu Moğollar'dan geldi.

Moğollar sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuruyla aralık ayı ortasında yeni bir albüm çıkaracağını açıkladı. "Doğaçlama bir Moğollar geleneğidir" denilen açıklamada grup müzikseverlerle albümün çıkış tarihine kadar tadımlık olarak albümde yer alan 'Iklığ D2D' adlı şarkısının videosunu paylaştı.