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        Haberler Ekonomi Borsa Mogan Enerji halka arz ne zaman oluyor? Mogan Enerji kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? - Borsa Haberleri

        Mogan Enerji ne zaman halka arz oluyor? Mogan Enerji kaç lot veriyor, hangi bankalarda var?

        SPK'nın halka arzını onayladığı şirketler de Mogan Enerji halka arz tarihleri yer alıyor. Bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santrallerini bünyesinde barındıran Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Bu noktada Mogan Enerji halka arz hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayısı, kodu, tarihleri merak ediliyor. Peki Mogan Enerji ne zaman halka arz oluyor, kaç lot veriyor, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 18:27 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:27
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        • 1

          Mogan Enerji halka arz tarihleri belli oldu. Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzında üç gün süreyle talep toplanacak. 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Mogan Enerji halka arz tarihi, hisse ve lot dağıtım sayısı

        • 2

          MOGAN ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ

          Mogan Enerji'nin halka arzında 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

          MOGAN ENERJİ HİSSE FİYATI

          Mogan Enerji'nin hisseleri 11 lira 33 kuruştan halka arz edilecek.

          MOGAN ENERJİ HİSSE KODU

          Mogan Enerji'nin hisse kodu 'MOGAN' olacak.

        • 3

          MOGAN ENERJİ HAKKINDA

          Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımlarını yenilenebilir enerji santrallerine yönlendirerek çevresel sürdürülebilirlik ve karbon emisyonu azaltımına odaklanmıştır. Bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri bulunmaktadır. Şirket, bu santraller aracılığıyla yılda yaklaşık 1,3 milyon ton karbon emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.

        • 4

          MOGAN ENERJİ HALKA ARZINA KİM ARACILIK EDECEK?

          Halka arzına TSKB ve İş Yatırım Menkul Değerler'in aracılık edecek şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,76 olacak.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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