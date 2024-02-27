Bakan Şimşek'ten 'kredi kartı' açıklaması: Kredi kartı taksit ve faiz oranları değişiyor mu? - Para Haberleri

Bakan Şimşek'ten 'kredi kartı' açıklaması: Kredi kartı taksit ve faiz oranları değişiyor mu? - Para Haberleri

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi kartlarına taksit sınırlaması getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasını paylaşan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır.



Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.



Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam… https://t.co/KrOyIb1U9u — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 27, 2024