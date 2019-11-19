Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangında, 2 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 4 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre, Topselvi Mahallesi Saraykapısı Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde, saat 05.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ve polis ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarılan 6 kişi ise ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Binada yaşayanlar da dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı.

Tedavi altına alınan 6 kişiden 2'si yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemelerini tamamladığı olay yerinde, polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

İHA'nın haberine göre, yangına ilişkin Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 05.45'te ilçemiz Topselvi Mahallesi'ndeki atlı katlı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülmüş, dumandan etkilenen 6 kişi, 112 ekiplerimizce Kartal Lütfi Kırdar E.A.H. ve Marmara Üniversitesi Pendik E.A. Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Sevk edilen yaralılardan henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olaya ilişkin idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."