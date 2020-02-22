22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adınıza kayıt ve bilginizin olmadığı hatlar nedeniyle mağdur olmamanız için e-Devlet üzerinden adınıza kayıtlı mobil hat sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Bu hizmet sayesinde, bilginiz dışında üzerinize kayıtlı hat olduğunu öğrenirseniz, söz konusu hattı kapatmak için harekete geçebilirsiniz. Peki e-Devlet üzerinden mobil hat sorgulama nasıl yapılır? Adınıza kayıtlı mobil hat nasıl kapatılır?
MOBİL HAT SORGULAMA İŞLEMİ
e-Devlet Kapısı’na şifre ve T.C. kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bölümünden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu seçin. Bu kategorideki alt başlıklar arasında "Mobil Hat Sorgulama"yı tıklayın. e-Devlet'te işleminizi daha kısa yoldan tamamlamak istiyorsanız; e-Devlet Kapısı'na girdikten sonra arama çubuğuna "Mobil hat sorgulama" yazın.
Her iki yoldan da yapacağınız işlem sonrasında mobil hat sorgulamanız başlar. Sorgulama işlemi sırasında açılan sayfada 3 ayrı operatör; Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone alt alta sıralanır. Operatörlerin yanında üzerinize kayıtlı hat olup olmadığı ortaya çıkar. Eğer varsa hattın numarası da bağlı operatörün altında yer alır.
Hemen sorgulamak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama
ADINIZA KAYITLI MOBİL HATLAR NASIL KAPATILIR?
Mobil hat sorgulama sisteminde bilginiz olmadan açılmış hat tespit etmeniz durumunda zaman kaybetmeden hattın bağlı olduğu GSM operatörüne başvurun. GSM operatörleri kapatma talebinizi hızlı bir şekilde işleme koymak ve mağduriyetinize yanıt vermek zorundadır.
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