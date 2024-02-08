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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Mobil abone sayısı 24.9 milyon oldu - Teknoloji Haberleri

        Mobil abone sayısı 24.9 milyon oldu

        Vodafone Türkiye 2023-24 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada mobil abone sayısının 24.9 milyon, sabit genişbant abonesinin ise 1.4 milyon olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 10:17 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:27
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        Vodafone Türkiye, 2023-24 mali yılının 3. çeyreğinde büyümesini devam ettirdiğini açıkladı. Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirketin servis gelirleri 13 milyar TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

        19.4 MİLYON FATURALI ABONE

        Şirketin bu dönemde mobil abone sayısının 24.9 milyon, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısının 29.1 milyon olduğu vurgulandı. Faturalı abone sayısı ise toplam bazın %78’ini oluşturdu ve 19.4 milyona ulaştı. Genişbant teknolojilerinde de hizmet kalitesini sürekli artıran Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1.4 milyon olarak gerçekleşti.

        “DİJİTAL MÜŞTERİ" SAYISI 17.5 MİLYON

        Firmanın Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.5 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 390 milyon oldu.

        DATA KULLANIMINDA %18.7 ARTIŞ

        2023-24 mali yılının 3. çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18.7 artışla 1,227 petabyte olarak gerçekleşti.

        DİJİTAL SERVİSLERDE BÜYÜME DEVAM ETTİ

        Şirketin, Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformunun ziyaret edilme sayısının 178 milyona ulaştığı açıklandı. Şirketin mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısının ise 5.1 milyona ulaştığı bildirildi. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona yükseldi.

        Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2023-24 mali yılının 3. çeyrek performansını “Vodafone Türkiye olarak, başarılı bir dönemi daha geride bıraktık. Buna göre, Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan 3. çeyrekte servis gelirlerimiz 13 milyar TL olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ettik. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17.5 milyona ulaştı. Müşterilerimiz için en iyi deneyimi sunmaya ve ülkemizin dijital hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadeleri ile değerlendirdi.

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