MLS'ten Piatek için dev teklif!

Başakşehir'in golcü futbolcusu Krzysztof Piatek için transfer iddiası gündeme geldi.

Polonya basınından Meczyki'de yer alan habere göre, MLS'ten bir kulübün Piatek için 10 milyon euro'luk bir teklifi olduğu belirtildi.

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MLS'ten Polonyalı golcüye gelen teklif için takım ismi verilmezken, 29 yaşındaki futbolcuya 5 büyük ligden de ilgi olduğu kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Başakşehir'de bu sezon 31 maçta süre bulan Piatek, 23 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Polonyalı golcünün Başakşehir ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.