Kulüplerden yapılan açıklamada, hastalık semptomları göstermeyen oyuncuların karantinaya alındığı ve antrenmanların mesafe kuralına uyarak devam edeceği belirtildi.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönecek.