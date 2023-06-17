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MKE roket fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı!

Ankara'nın Elmadağ İlçesinde, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada, 5 işçinin şehit olmasıyla ilgili 3 şüpheli, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince, "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı

Giriş: 17.06.2023 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da MKE roket fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı! - Son dakika haberler
MKE roket fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı!
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Ankara'nın Elmadağ İlçesi'nde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada, 5 işçi şehit olmuştu.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16/06/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

3 şüpheli ise Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakıldı. Soruşturmanın tüm yönleri ile devam ettiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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