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        Haberler Spor Futbol MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Galibiyeti kaçıran taraftık - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Galibiyeti kaçıran taraftık

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor maçının ardından galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek, Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde güvenli alanda ligi bitirmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 00:16 Güncelleme: 03.04.2024 - 00:16
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        "Galibiyeti kaçıran taraftık"
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştıkları maçta 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, galibiyeti kaçırdıklarını ifade etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 2019 senesinde Antalya deplasmanından, Ankara’ya dönerken hayatını kaybeden iki taraftara Allah’tan rahmet diledi.

        "ANKARAGÜCÜ'NE YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE LİGİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

        Karşılaşmayı değerlendiren Belözoğlu, “Sahada kazanmayı isteyen oyun anlamında da sahada net bir şekilde hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Antalyaspor iyi takım tehlikeli oyuncuları var. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bu 1 puan bize ne kazandırır, ne kaybettirir ona bakacağız. Ligde 13. beraberliğimizi aldık. Tüm beraberliklerde kazanabilecek oyun oynadık. 12-14 puan arasında daha üstte olabilirdik. Ankaragücü’ne yakışır bir şekilde güvenli alanda ligi bitirmek istiyoruz. Galibiyet oyunuyla kulübümüzü ligde iyi bir konuma getireceğiz, kupada da finale çıkıp Ankaragücü’ne yakışacak performansı devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

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