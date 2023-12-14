MKE Ankaragücü'nün cezası belli oldu!

Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya rekor ceza geldi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıklarken Meler'e fiziksel saldırıda bulunan Faruk Koca, Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilirken MKE Ankaragücü'nün cezası da belli oldu.

Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Meler bugün taburcu edilirken ligler de süresiz olarak tatil edilmişti.