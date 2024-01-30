Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        60
        Galatasaray
        GS
        60
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        30
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        25
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        23
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü'nden orta sahaya takviye - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü'nden orta sahaya takviye

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalyan orta saha oyuncusu Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 23:04 Güncelleme: 30.01.2024 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankaragücü'nden orta sahaya takviye
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Saponara'nın transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Riccardo Saponara ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.

        MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Buğra Tanık'ın da imza töreninde yer aldığı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Müzikholde silahlı saldırı
        Müzikholde silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Habertürk Anasayfa