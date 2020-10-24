AA

Kulüpten yapılan açıklamada; "Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.