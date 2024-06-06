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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Yılmaz Bal ile yollar ayrıldı - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Yılmaz Bal ile yollar ayrıldı

        MKE Ankaragücü Kulübü, futbol takımının sportif direktörü Yılmaz Bal'ın görevine son verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 21:48 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:48
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        MKE Ankaragücü'nde ayrılık!
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        Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşen MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Yılmaz Bal ile yollar ayrıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Yılmaz Bal'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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