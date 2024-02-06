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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası MKE Ankaragücü: 5 - 24 Erzincanspor: 1 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü: 5 - 24 Erzincanspor: 1 |MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü, evinde 24 Erzincanspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 19:26 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:45
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        Ankaragücü 5 golle çeyrek finalde!
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        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda MKE Ankaragücü ile 24 Erzincanspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı MKE Ankaragücü 5-1'lik skorla kazandı.

        MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 37'de penaltıdan Tolga Ciğerci, 44'te Pedrinho, 51'de Uros Radakovic, 65'te Federico Macheda ve 90+2. dakikada Sirozhiddin Astanakulov attı. 24 Erzincanspor'un tek golünü ise 58. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu kaydetti.

        Bu sonucun ardından Sarı Lacivertli ekip adını çeyrek finale yazdırdı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        30. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı korner atışında, Radakovic'in kafa vuruşunda top altıpasın içindeki Saponara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        36. dakikada Chatzigiovanis'in soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Saponara'ya yapılan müdahale sonrası hakem Abdullah Buğra Taşkonsoy, penaltı noktasını gösterdi.

        37. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-0.

        44. dakikada Chatzigiovanis'in defans arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşarak kaleci Erdi Yokuşlu'yla karşı karşıya kalan Pedrinho'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

        51. dakikada MKE Ankaragücü farkı üçe çıkardı. Pedrinho'nun sağ korner çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest atışta Radakovic, meşin yuvarlağa altıpas önünde kafayla vurdu. Top 3. kaz filelerle buluştu: 3-0.

        58. dakikada Anagold 24Erzincanspor farkı ikiye indirdi. Hasan Kaya'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan Aynaoğlu'nun vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

        65. dakikada Hanousek'in soldan ortasında ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Macheda'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1.

        90+2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Hayrullah Bilazer, topu ceza sahasında müsait durumdaki Siraç Astanakulov'a gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-1

        Karşılaşmayı 5-1 kazanan MKE Ankaragücü adını çeyrek finale yazdırdı.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bilal Gölen, Murat Şener

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic (Dk. 80 Hayrullah Bilazer), Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci (Dk. 69 Ali Kaan Güneren), Pedrinho (Dk. 75 Cem Tuna Türkmen), Cephas, Saponara (Dk. 75 Morutan), Chatzigiovanis (Dk. 69 Siraç Astanakulov), Macheda

        Anagold 24Erzincanspor: Erdi Yokuşlu, Enes Yılmaz, Kamil İçer (Dk. 46 Bahadır Taşdelen), Gençer Cansev, Yusuf Onur Arıkan, Gökhan Payal, Özkan Yiğiter (Dk. 75 Ali Altınöz), Adem Metin Türk (Dk. 46 Oğuzhan Aynaoğlu), Çınar Tarhan (Dk. 59 Furkan Işıkdemir), Hasan Kaya, Muhammed Enes Yılmaz (Dk. 59 İbrahim Yılmaz)

        Goller: Dk. 37 Tolga Ciğerci (penaltıdan), Dk. 44 Pedrinho, Dk. 51 Radakovic, Dk. 65 Macheda, Dk. 90+2 Siraç Astanakulov (MKE Ankaragücü), Dk. 58 Oğuzhan Aynaoğlu (Anagold 24Erzincanspor)

        Sarı kartlar: Dk. 31 Gökhan Payal, Dk. 50 Yusuf Onur Arıkan (Anagold 24Erzincanspor)

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