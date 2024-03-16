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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü: 2 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü: 2 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.03.2024 - 18:05 Güncelleme: 16.03.2024 - 18:38
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        Ankaragücü 2. yarıda açıldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı MKE Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı.

        MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 57'de penaltıdan Tolga Ciğerci ve 67. dakikada Ali Sowe attı. Başakşehir'in tek golünü ise 80. dakikada Joao Figueiredo kaydetti.

        Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 33'e yükseltti. Başakşehir ise 42 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında başkent ekibi, Antalyaspor'a konuk olacak. Başakşehir ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        1. dakikada Berkay’ın ara pasında Piatek sol çaprazda kontrol etmek istediği top sekerek Davidson’un önüne düştü. Penaltı noktası yakınından Davidson’un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

        22. dakikada Davidson’un sol kanattan ortasında top arka direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Berkay’ın pasında Davidson’un sol taraftan sert vuruşunda meşin yuvarlak bu sefer savunmadan döndü.

        31. dakikada Berkay’ın sol kanattan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Hamza’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

        45+1. dakikada Piatek’in ceza sahası içi sol tarafından pasında ceza yayından bulunan Aleksic'in gelişine vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı son anda kontrol etti.

        53. dakikada Pedrinho’nun başlattığı atakta topla buluşan Chatzigiovanis penaltı noktasının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

        55. dakikada Opoku'nun Tolga Ciğerci’ye ceza sahası içinde yaptığı müdahalede hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

        57. dakikada penaltıda topun başına geçen Tolga, meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in sağ tarafından ağlara gönderdi. 1-0

        66. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Aleksic'in vole vuruşunda kaleci Bahadır topu kontrol etti.

        67. dakikada kaleci Bahadır'ın pasında rakip sahada Sowe topla buluştu. Sowe ceza sahası içinde rakiplerini geçerek uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

        80. dakikada Piatek’in ceza sahası içi sağ tarafından ortasında araka direkte Pelkas'ın indirdiği top kale önünde Figueiredo’ya çarpıp yön değiştiren ağlara gitti. 2-1

        Karşılaşma MKE Ankaragücü'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Mujakic, Alper Uludağ (Kazımcan Karataş dk. 61), Tolga Ciğerci (Arda Ünyay dk. 88), Pedrinho, Bassogog (Macheda dk. 88), Morutan (Ali Kaan Güneren dk. 71), Chatzigiovanis (Cephas dk. 71), Sowe

        Yedekler: Fatih Demir, Saponara, Flips, Rodrigues, Hayrullah Bilazer

        Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

        Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lima (Dubois dk. 84), Berkay Özcan, Onur Ergün (Pelkas dk. 68), Deniz Türüç (Serdar Güler dk. 75), Aleksic (Emirhan İlkhan dk. 75), Davidson (Figueiredo dk. 68), Piatek

        Yedekler: Volkan Babacan, Keny, Mahmut Tekdemir, Josef de Souza, Ba

        Teknik Direktör: Çağdaş Atan

        Goller: Tolga Ciğerci (dk. 57 pen.), Sowe (dk. 67) (MKE Ankaragücü), Figueiredo (dk. 80) (Başakşehir)

        Sarı kartlar: Hamza Güreler, Deniz Türüç (Başakşehir)

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