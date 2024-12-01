MKE Ankaragücü: 1 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Pendikspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 20'ye, Pendikspor ise 19'a yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibi 9. dakikada Stelios Kitsiou'nun golüyle öne geçerken, konuk ekip ise 57. dakikada Berkay Sülüngöz'ün golüyle eşitliği sağladı.
Bu sonucun ardından Başkent ekibi puanını 20'ye, İstanbul temsilcisi ise 19'a yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Boluspor'a konuk olacak. Pendikspor, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.