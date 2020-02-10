Mizanpaj nedir? Mizanpaj ne demek? Mizanpaj sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MİZANPAJ SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "sayfalama" anlamlarına gelen mizanpaj, Fransızca kökenlidir.

MİZANPAJ NEDİR?

Mizanpaj, gazete dergi gibi yazılı basına ait yayınlarda yapılan sayfa düzenlemesidir.

MİZANPAJ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, mizanpaj şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "mizampaj, mzanpaj" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "mizanpaj"dırdır.