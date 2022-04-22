MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 20 Şubat'ta terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı "Ronahi Kobani" kod Rodin Abdulkadir Muhammed ve YPJ Kobani Yürütme Komitesi’nde faaliyet yürüten "Dilar Halep" kod Ranya Henan'ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

İki terörist de Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize ediyordu. Verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumluydular.

Alınan bilgiye göre, MİT’in sahadaki ajanlarından derlediği bilgilerle düzenlenen operasyonda, iki üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden YPJ’nin ağır darbe aldığı belirtilmekte.