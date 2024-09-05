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        Haberler Gündem MİT Başkanı Kalın, Libya Başbakanı Dibeybe ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü

        MİT Başkanı Kalın, Libya Başbakanı Dibeybe ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe ile iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak öneme sahip dosyalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 22:10 Güncelleme: 05.09.2024 - 22:10
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        MİT Başkanı Kalın, Libya Başbakanı ile görüştü
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        UBH'nin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre Başbakan Dibeybe, MİT Başkanı Kalın'ı başkent Trablus'taki makamında ağırladı.

        Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak öneme sahip dosyalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

        İkili ayrıca, siyasi ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırmaya odaklanarak, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

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