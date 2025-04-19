Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü | Dış Haberler

        MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

        Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle bugün bir araya geldi. Görüşmede İsrail ablukası nedeniyle insani yardım ulaştırılamayan Gazze'ye yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinesi ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 15:27 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Hamas heyetiyle kritik bir görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklama şöyle:

        "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyeti ile 19 Nisan 2025 günü bir araya gelmiştir.

        MİT Başkanı Kalın ve Hamas heyetinin yaptığı görüşmede, İsrail ablukası nedeniyle büyük bir insanlık trajedisi yaşayan Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinesi konuşulmuştur.

        İsrail’in Gazze’deki soykırım faaliyetlerinin durdurularak, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese ulaşılması için yürütülen çabalardaki son durum değerlendirilmiş, Gazze halkının tehcir edilmesine yönelik İsrail tarafından yapılan tüm planlamalara birlikte bir karşı duruş sergilenmesi konuları ele alınmıştır.

        Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Türkiye’nin, sivilleri hedef alan İsrail saldırıları ve halkın tehcir edilmesi amacıyla uygulanan açlık politikalarına rağmen, topraklarını korumak için büyük bir azim ve sabır gösteren Gazze halkının her zaman yanında olacağı vurgulanmıştır.

        İsrail’in yayılmacılık ve işgal politikalarının reddedildiği, her tür yeni işgal ve ilhak girişimlerine karşı durulacağı ifade edilmiştir. Türkiye’nin kalıcı ateşkese yönelik uluslararası tüm çabalara destek vermeye devam edeceğinin altı çizilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa