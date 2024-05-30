Mısırlı doktorun esrarengiz ölümü!

Bayrampaşa'da 17 Mayıs'ta ağaçlık alanda bulunan kadın cesedinin, gezmek için Türkiye'ye gelen Mısırlı Doktor Noha Mahmoud'a ait olduğu tespit edildi.

DHA'nın haberine göre olayın aydınlatılmasını isteyen doktorun yakını Abdurrahman Kafas, "Bu cinayetin açığa kavuşması ve caninin bulunması konusunda oğlu talepte bulundu, dilekçe verdi. Şu an beklemedeyiz" dedi.

Olayın bir an önce aydınlatılmasını isteyen Mısırlı ailenin Türkiye'deki yakını Abdurrahman Kafas, "Kendisi bir tıp doktoru, anestezi uzmanıydı. Yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye turist olarak gelmişti. Oğlu kendisiyle irtibat halindeydi. Türkiye'ye gelişinden 3 hafta sonra irtibat kesildi. Telefonuna cevap vermez oldu. Whatsapp'a mesaj düşmez oldu. Telefonu kapandı. Bu şüphe üzerine oğlu Türkiye'ye geldi. Onu burada araştırırken karakola gitti ifade verdi; şikayette bulundu" dedi.

"CESET TANINMAZ HALDEYDİ"

Polis merkezine yapılan başvurudan 1 gün sonra oğlunun emniyetten arandığını belirten Kafas, "Asayişten çağırdılar, orada bir ceset gösterdiler. Ceset tabii tanınmaz bir haldeydi. DNA tespiti yapılınca bu cenazenin, annesi olduğunu yüzde 99.99 oranla tespit ettiler. Polisler, rahmetlinin cesedinin Kocatepe Metro durağının yakınında bir yeşillik alanda bulunduğunu söyledi. Şu an işlemleri yapıyoruz. Kısmet olursa cenazemizi alacağız. Defin işlemlerine başlayacağız inşallah. Tek başına gelmişti, 1 hafta sonra geri dönecekti. 6 çocuğu vardı. Burada bir kişiyle tanışmış, tahmin ediyorum o da Mısırlı ama o konu hakkında bir bilgimiz yok. Bu cinayetin açığa kavuşması ve caninin bulunması konusunda oğlu talepte bulundu, dilekçe verdi. Şu an beklemedeyiz" diye konuştu.