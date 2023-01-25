Mısır'da bulundu... Roma Dönemi'nden kalma!

AA

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kentin doğu yakasındaki Luksor Tapınağı'na bitişik bir alanda MÖ 30 - MS 395 yıllarına ait Roma döneminden kalma ilk yerleşim kentinin ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Thebes antik kentinin bir uzantısı olduğu belirtilen alanın, Luksor Valiliğinin doğu kıyısındaki "en önemli ve en eski yerleşim yeri olduğu" kaydedildi.

Halihazırda Luksor şehri olarak bilinen Thebes kenti, antik Mısır'ın en önemli şehirlerinden biri kabul ediliyor.

Antik Thebes ve mezarları 1979'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenmişti.

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