Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek öldü!

25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek 92 yaşında hayatını kaybetti. Mübarek 1981'den 2011'e kadar Mısır'a yönetmiş. 2011'de Arap Baharı adı verilen gösterilerin ardından devrilmişti.
Mübarek'in oğlu Ala bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım odasında olduğunu belirtmişti.
Tam adı Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek olan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı, 4 Mayıs 1928'de dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı olan Mübarek, "Arap Baharı" adı verilen süreçte yaşanan halk eylemleri sonucu Şubat 2011'de görevini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek istifa etmişti.
HÜSNÜ MÜBAREK KİMDİR?
4 Mayıs 1928 tarihinde doğdu. 91 yaşında hayata veda etti.
6 Ekim 1981'de Enver Sedat'ın bir suikast sonucunda öldürülmesi üzerine devlet başkanı oldu. Bu görevde öteki Arap ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye çalıştı. 1982'de Lübnan'ı işgal eden İsrail'le yakınlaşma politikasından uzaklaştı. 1987'de altı yıllık ikinci bir dönem için, oyların yüzde 97'sini alarak devlet başkanlığına yeniden seçildi. 1989'da, Enver Sedat döneminde İsrail'le yaptığı barış antlaşması yüzünden Arap Birliği'nden çıkarılmış olan Mısır tekrar birliğe kabul edildi, merkezi de Kahire'ye taşındı.
1990-91'deki Körfez Bunalımı ve onu izleyen Körfez Savaşı sırasında Arap ülkeleri, İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasında başlıca aracı işlevini üstlendi. Suudi Arabistan'ın, uluslararası kuvvetlerin desteğine başvuru kararının desteklenmesinde öteki Arap ülkelerine öncülük etti.
Enver Sedat'a yapılan suikastın ardından Mısır Devlet Başkanlığına ve Ulusal Demokratik Parti'nin liderliğine seçilen Mübarek; 1987, 1993, 1999 ve 2005 yıllarında yapılan ve muhalefetin katılımının kısıtlandığı seçimlerde arka arkaya dört kez göreve seçildi.
26 Haziran 1995'te, Afrika Birliği Örgütü Zirvesi için gerçekleştirdiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa seyahati sırasında kendisine suikast girişiminde bulunuldu. İstihbarat raporlarına göre girişim, el-Kaide ile birlikte hareket eden ve Mısır'da faaliyet gösteren İslam Cemaati ile Mısır İslam Cihadı tarafından gerçekleştirilmiş ve Sudan hükûmeti ile ülkenin istihbarat servisleri tarafından desteklenmişti
Eş: Suzanne Mubarak (e. 1959)
Önceki görevler: Mısır Devlet Başkanı (1981–2011),Mısır Başbakanı (1981–1982),Vice-President of Egypt (1975–1981)
Kardeşleri: Ahmed Samy El Sayed Mubarak
Torunlar: Omar Alaa Mubarak, Mahmoud Gamal Mubarak, Farida Gamal Mubarak, Mohammed Mubarak
Çocuklar: Alaa Mubarak, Cemal Mübarek
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