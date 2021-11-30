İlk defa dönen bir evde çay içtiğini aktaran Şahin, "Camdan dışarıya bakıncaya kadar evin içerisinde döndüğünüzü hiç hissetmiyorsunuz. Ahmet amca bu yaşta hayalini yapmak için mücadele etmiş. Kendisi de mutlu. Benim için de farklı bir tecrübe oldu. İnsanlar gelip görsünler. Hayallerinin peşinden gitsinler" değerlendirmesinde bulundu.