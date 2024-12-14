Mis gibi kokusu ile mutfaklarınızı şenlendirecek! Klasik tatlılardan vazgeçmeyenler için elmalı turta tarifi!
Mis gibi elma ve tarçın kokusuyla mutfağınızı saracak bir tarif arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Elmalı turta, hem klasik hem de vazgeçilmez tatlılardan biri. Çay saatlerinizi şenlendirecek, pastane lezzetinde bu tarifi evde yapmak sandığınızdan daha kolay!
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Elmalı turta, tarçınlı iç harcı ve ağızda dağılan kıtır hamuruyla herkesin favorisi olmaya aday bir tatlı. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle misafirlerinizi şaşırtabilir, çay saatlerinize özel bir dokunuş katabilirsiniz. Haydi, adım adım elmalı turta yapımına birlikte bakalım!
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MALZEMELER
HAMUR İÇİN
250 gram tereyağı (soğuk ve küp doğranmış)
2,5 su bardağı un
1 çay bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı vanilin
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İÇ HARCI İÇİN
4 adet büyük boy elma (tercihen ekşi elma)
4 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz (isteğe bağlı)
ÜZERİ İÇİN
Pudra şekeri (servis ederken)
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- 4
HAZIRLANIŞI: HAMUR HAZIRLAMA
Geniş bir kaba unu eleyin. Üzerine pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilini ekleyip karıştırın.
Soğuk tereyağını küpler halinde ekleyin. Elinizle ya da bir bıçak yardımıyla tereyağını una yedirin. Hamur kum gibi bir kıvam almalı.
- 5
Yumurtayı ekleyip hamuru toparlayın. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
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ELMA İÇİN İÇ HARÇ HAZIRLAMA
Elmaları soyun, çekirdeklerini çıkarıp rendeleyin. Rendelenmiş elmaları bir tavaya alın, üzerine toz şekeri ekleyip orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Tarçını ve isteğe bağlı olarak cevizleri ekleyin. Karıştırıp soğuması için kenara alın.
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- 7
TURTA HAMURUNU ŞEKİLLENDİRME
Dinlenmiş hamuru iki parçaya ayırın: biri büyük (taban için), diğeri küçük (üzeri için). Büyük parçayı unlanmış bir zeminde merdane ile açın.
Yağlanmış 26 cm çapında bir tart kalıbına yerleştirin. Hamurun kenarlarını hafifçe yukarı doğru yükseltin. Soğuyan elmalı harcı hamurun üzerine eşit şekilde yayın.
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Küçük hamur parçasını ince bir şekilde açın ve şeritler kesin. Şeritleri turta üzerine kafes şeklinde yerleştirin. Kalan hamur varsa kalıp kullanarak süslemeler yapabilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika, üzeri altın rengini alana kadar pişirin. Fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.