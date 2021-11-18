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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Mirkelam, önceki gün annesi ile birlikte özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Mirkelam, sağlık kontrolleri için hastaneye geldiklerini ifade etti.

"ANNEMLE İLGİLENİYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Şu an annemle ilgileniyorum. Daha sonra konuşuruz." dedikten sonra, hızla oradan ayrıldı.