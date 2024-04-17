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        Haberler Magazin Miray Daner'in sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu'nun panik anları - Magazin haberleri

        Miray Daner'in sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu'nun panik anları

        Miray Daner, sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile Kadıköy'de seyir halindeyken otomobillerinin içerisinde objektiflere yansıdı. Çerçioğlu, basın mensuplarını görünce panikleyip camını kapatırken Daner ise camını indirip, birlikteliği için "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 08:49 Güncelleme: 17.04.2024 - 08:58
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Miray Daner, bir süredir aşk yaşadığı Ata Caner Çerçioğlu ile uzun süre sonra Kadıköy trafiğinde otomobillerinin içerisinde görüntülendi.

        • 2

          Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu olan Ata Caner Çerçioğlu, kameraları fark edince panikleyip açık olan arabasının camını kapattı.

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          "HER ŞEY YOLUNDA"

          Ancak daha sonra Miray Daner, kendi camını açıp basın mensuplarının soruları karşısında teşekkür edip, Ata Caner Çerçioğlu ile birlikteliği hakkında; "Her şey yolunda" dedikten sonra yollarına devam etti.

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