Miranda Kerr dördüncü kez anne olmak gün sayıyor
Dördüncü kez anne olacağını üç ay önce duyuran Miranda Kerr, bebeğine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Karnı iyice belirginleşen Kerr'den hamilelik fotoğrafı geldi
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İş insanı Evan Spiegel ile evli olan emekli top model Miranda Kerr, üç ay önce hamile olduğunu duyurmuştu. Kendisinin dördüncü, eşinin üçüncü çocuğuna hamile olan Avustralyalı model, erkek bebek beklediğini açıklamıştı.
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Bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Miranda Kerr'den karnı burnunda poz geldi.
Kırmızı bir elbise giyen Miranda Kerr, yılbaşı ağacının yanında poz verdi. Dördüncü çocuğunu kucağına alacak olan Kerr'in karnının iyice büyüdüğü görüldü.
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"KOCAM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR" DEMİŞTİ
Miranda Kerr, daha fazla çocuk sahibi olmaya açık olduğunu paylaşmıştı. Kerr, kendisinin ve eşi Evan Spiegel'in ailelerine yeni bir üye getirip getirmeyecekleri sorulduğunda, "Kocam beni bunun için ikna etmeye çalışıyor" cevabını vermişti.
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