Miranda Kerr dördüncü kez anne olmak gün sayıyor

"KOCAM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR" DEMİŞTİ

Miranda Kerr, daha fazla çocuk sahibi olmaya açık olduğunu paylaşmıştı. Kerr, kendisinin ve eşi Evan Spiegel'in ailelerine yeni bir üye getirip getirmeyecekleri sorulduğunda, "Kocam beni bunun için ikna etmeye çalışıyor" cevabını vermişti.